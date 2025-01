Vooral kleine ggz-aanbieder voelt declaratieproblemen ggz

Vooral kleine ggz-aanbieders lopen risico’s doordat er niet meer gedeclareerd kan worden in de sector. Zij beschikken vaak over kleinere financiële buffers en hun vaste lasten lopen door. Liquiditeitsproblemen voor aanbieders moeten koste wat kost worden voorkomen, meldt de NVvP.

Die benadrukt dat het belangrijk is dat VWS snel duidelijkheid biedt zodat declaraties zonder risico verwerkt kunnen worden.

Wettelijke grondslag

“De huidige situatie rondom het ontbreken van een wettelijke grondslag voor het gebruik van de DSM vanaf 1 januari 2025 wordt door vrijgevestigd psychiaters als zorgelijk ervaren”, aldus de NVvP. “Samen met andere partijen heeft de NVvP vroegtijdig aangedrongen op een nieuwe regeling. Het is positief dat er nu wordt gewerkt aan een oplossing, maar het is cruciaal dat deze snel wordt afgerond.”

Sinds 1 januari lopen ggz-aanbieders het risico het beroepsgeheim te schenden bij het sturen van declaraties. Toen liepen richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) af die ggz-aanbieders verplichten om DSM-hoofdgroep of het GB GGZ-profiel op facturen te zetten. Van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mocht die regeling niet verlengd worden omdat er te veel privacygevoelige informatie op de facturen zou staan.

Nieuwe regels

Er komt met spoed nieuwe regels vanuit VWS. Staatssecretaris Vincent Karremans hoopt in april met een verduidelijkende regeling te kunnen komen. Maar volgens VWS kunnen ggz-aanbieders ook wel degelijk de informatie blijven delen zonder dat ze hun beroepsgeheim schenden. Dat heeft de landsadvocaat, de huisjurist van de rijksoverheid, nageslagen en bevestigd.

Zorgverzekeraars wijzen naar VWS. Zij zouden in een vroeg stadium de overheid hebben gewaarschuwd voor de onduidelijkheid die nu is ontstaan. De komende dagen worden verschillende oplossingen uitwerkt voor hoe ze moeten omgaan met de situatie tot dat er een definitieve regeling is. De brancheorganisaties van ggz-aanbieders zetten in op bevoorschotting van de zorgaanbieders.

Scenario’s

Afgelopen dinsdag zijn mogelijke scenario’s door betrokken partijen bij VWS aangedragen, meldt NVvP. Deze week zullen die door VWS, NZA, ZN en Zorginstituut worden uitgewerkt. Volgende week donderdag is het eerstvolgende formele overleg bij VWS, waarbij de uitgewerkte opties worden gepresenteerd.