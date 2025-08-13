Voorlopig nog geen toename aantal gevallen mazelen

Het aantal nieuwe gevallen van mazelen blijft laag. In bijna een maand tijd zijn elf besmettingen vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het lage aantal komt waarschijnlijk door de zomervakantie. “Als de scholen dicht zijn, gaat verspreiding van het virus minder snel”, aldus het RIVM. In de komende weken gaan de kinderen weer naar school, te beginnen volgende week in het zuiden.

Piek

Sinds het begin van het jaar zijn 499 besmettingen bevestigd en geregistreerd. Dat is meer dan in de elf voorgaande jaren bij elkaar. De recentste landelijke uitbraak was in 2013.

Het RIVM had eerder gewaarschuwd voor een piek na de vakantie. Het instituut houdt er rekening mee dat mensen mazelen oplopen in het buitenland en de ziekte in Nederland verspreiden na terugkeer. Het RIVM komt op 10 september met nieuwe cijfers.

Lage vaccinatiegraad

De meeste kinderen worden al decennia tegen mazelen gevaccineerd. Op scholen met een lage vaccinatiegraad verspreidt het virus zich echter gemakkelijker. In de afgelopen maanden zijn clusters ontstaan op enkele islamitische, reformatorische, openbare en antroposofische basisscholen.

Mensen die mazelen oplopen, kunnen onder meer last krijgen van plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal verloopt de ziekte relatief mild en knappen mensen vanzelf op. In zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

Zulke complicaties kunnen dodelijk zijn. In juni overleed een volwassene die een ernstige afweerstoornis had na een besmetting met mazelen. In 2023 overleed een meisje in Nijmegen aan complicaties na mazelen en in 2013 stierf een 17-jarig meisje in Zeeland aan de besmetting. (ANP)