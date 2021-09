Voormalig Arkin-bestuurder ontvangt Amsterdamse Andreaspenning

Voormalig bestuursvoorzitter van ggz-instelling Arkin, Jeroen Muller, ontving vorige week de Andreaspenning uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn werk bij Arkin, die onder zijn leiding uitgroeide tot de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Voorzitter

Muller was van 2006 tot en met 2020 voorzitter van de raad van bestuur van de ggz-instelling. Arkin ontstond uit een fusie van zorgaanbieders Jellinek, Mentrum en AMC de Meren, waramee het de grootste ggz-aanbieder van Amsterdam werd.

Werkbare oplossing

Muller stelde de belangen van de meest zieke en kwetsbare Amsterdammers voorop te stellen. Hij voelde zich verantwoordelijk voor het introduceren van werkbare oplossingen, onder meer door psychologische en maatschappelijke zorg beter te integreren. Bijvoorbeeld in de verslavingshulpverlening, de dak- en thuislozen problematiek, de Amsterdamse crisisketen en de wijze waarop verwarde mensen in de stad opgevangen worden. Daardoor konden meer mensen beter worden geholpen. Ook zette Muller zich als bestuurslid van GGZ Nederland (nu de Nederlandse ggz) in om de ggz betaalbaar te houden.

Vanwege de vele inspanningen gedurende ruim veertien jaar voor de geestelijke gezondheidszorg op stedelijk en landelijk niveau ontvangt Jeroen Muller de Andreaspenning.