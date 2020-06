Voorschot voor tandartsen in ouderen- en gehandicaptenzorg

Tandartsen en mondhygiënisten die in de coronacrisis minder werk hebben in de langdurige zorg, kunnen een voorschot aanvragen bij zorgkantoren.

Dat maakte Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maandag bekend. Volgens ZN hebben aanbieders in de mondzorg die cliënten in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg helpen minder werk en dus ook minder inkomsten, schrijft de branchevereniging.

De zorgverzekeraars hebben hierover met het ministerie van Volksgezondheid en de NZa contact gezocht om een extra voorschot op een definitieve compensatieregeling te regelen. Tot nu toe kregen tandartsen vooral continuïteitsbijdragen voor de via de Zorgverzekeringswet verzekerde zorg. Nu komt daar dus een bijdrage voor de via de Wet langdurige zorg geregelde behandelingen.

Voorschot

De NZa zal de compensatieregeling voor aanbieders van langdurige zorg uitbreiden en beschikbaar maken voor mondzorgaanbieders. Vooruitlopend daarop kunnen mondzorgaanbieders een voorschot hiervan aanvragen bij de zorgkantoren.

Het voorschot is aan te vragen over de periode van maart tot mei 2020. Dit gaat op basis van maandbedragen die zijn gedeclareerd in 2018 en 2019. Er geldt een drempelbedrag van 2000 euro. Begin 2021 wordt het definitieve bedrag vastgesteld waarop de mondzorgverlener recht heeft.