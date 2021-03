Voorzitter stembureau dacht dat Hugo de Jonge hem zat te dollen

Demissionair minister Hugo de Jonge van VWS wilde woensdagochtend gaan stemmen in Rotterdam, maar er bleek iets niet in orde met zijn paspoort. De bewindsman had per ongeluk zijn oude paspoort meegenomen, waar de gaten al in zaten om het onbruikbaar te maken. De stembureauvoorzitter dacht aanvankelijk aan een grap.

Okke Hoek, voorzitter van stembureau 739 in Rotterdam, de drive-thru-stemlocatie: “De minister kwam aanrijden en gaf me zijn stempas en paspoort. Ik maak dat paspoort open en zag die gaten er al in zitten. Maar hij zat me nogal indringend aan te kijken, dus ik dacht eerlijk gezegd dat De Jonge me zat te dollen.”

Het paspoort bleek onbruikbaar, niet geldig, en Hoek moest de minister wel naar huis sturen. “Ze lagen in dezelfde la”, verklaart De Jonge’s woordvoerder later. De minister ging onverrichter zake naar huis om later een nieuwe poging te wagen. Even later twitterde de bewindsman een ‘stemadvies’: “Neem een GELDIG identiteitsbewijs mee… #haastigespoed #beetjedom #ikstem”. (anp)