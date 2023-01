Voorzitter ZN: Polarisatie in debat over de zorg neemt toe

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt zich zorgen over de polarisatie in het debat over de zorg en de contractering. Hij roept op tot meer samenwerking en een ‘schouder-aan-schoudermentaliteit’. Dit is nodig om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, schrijft hij op de website van ZN .

Tegenstellingen

Zo doorgaan gaat niet. Van den Berg schrijft dat de partijen in de zorg nu niet naar elkaar maar uit elkaar groeien. In 2022 ging het meer over tegenstellingen dan om oplossingen. De contractering van zorg ging in jaren niet zo moeizaam als nu. Vragen zoals: wat mogen wij van de zorg verwachten en moet alles wat mogelijk is altijd tot het einde worden ingezet, kunnen alleen beantwoord worden als partijen beter gaan samenwerken. “Niet alleen zorgverzekeraars moeten het belang van de verzekerden en premiebetalers behartigen, ook zorgverleners. Aan zorgverzekeraars worden veel hogere budgetten gevraagd dan waar ruimte voor is. Zorgverzekeraars moeten dit proberen tegen te gaan, want de rek bij de premiebetaler is eruit.”

Keuzes maken

Volgens Van den Berg moeten in 2023 stevige keuzes gemaakt worden bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord. De zorgverzekeraars blijven zich hard maken voor betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland. “Niemand in Nederland wil dat inkomen bepalend is voor toegang tot zorg.” Van den Berg nodigt daarom alle partijen in de zorg uit om met ZN en met elkaar in gesprek te blijven. “Dit is in het belang van de verzekerden en de zorgprofessionals.”