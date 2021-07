Vraag transgenderzorg stijgt harder dan aanbod

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) denkt dat de lange wachtlijsten in de transgenderzorg vooral komen omdat de vraag ernaar hard stijgt. Tijdens een Kamerdebat over specialistische ziekenhuiszorg gaf ze aan dat de capaciteit in de transgenderzorg enorm is toegenomen, maar dat de vraag ernaar harder is gestegen: met 42 procent in 2019 en 2020.

Van Ark verwacht dat na de zomer een evaluatie van ZonMw klaar is naar de transgenderzorg, de kwaliteit ervan en de problemen die cliënten ervaren met de behandelaars en het proces. Transgender personen, bij wie de genderidentiteit niet strookt met hun biologische geslacht, protesteren de afgelopen tijd – ook maandag voor de Tweede Kamer – tegen de situatie.

Ze ageren vooral tegen het psychologische onderzoek dat is gekoppeld aan een transitie. Het zou te lang duren en niet altijd relevant zijn, vinden ze. Het zou volgens hen de behandelaar ook te veel invloed en macht geven over diegenen die in transitie willen. Van Ark ziet ook dat de psychologische onderzoeken lange trajecten zijn en een enorme hobbel vormen in het proces: “De vraag of je genoeg support hebt om een transitie te doorstaan, is één. Maar dat je een soort keuringsdienst door zou moeten, dat is een andere.” (ANP)