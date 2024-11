Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten omzeilen schending beroepsgeheim

Per 1 januari 2025 vervalt de wettelijke basis voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten om, zonder toestemming van de patiënt, hun beroepsgeheim te doorbreken. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) vindt een geitenpaadje, waardoor therapeuten toch facturen kunnen sturen naar verzekeraars met de dsm-hoofdgroep of het gb-ggz profiel.

Vanaf 1 januari 2025 vervalt de wet- en regelgeving van de NZa voor psychotherapeuten en psychologen om, zonder toestemming van de patiënt, hun beroepsgeheim te doorbreken. Tot nu toe mogen ze de dsm-hoofdgroep of het gb-ggz profiel op de factuur aan de verzekeraar vermelden. Maar in het nieuwe jaar mag dat de NZa dat niet meer van de Autoriteit Persoonsgegevens. De LVVP waarschuwt hun leden dat er problemen kunnen ontstaan, omdat zorgverzekeraars facturen zonder deze informatie niet mogen uitbetalen.

Facturen met dsm-hoofdgroep of gb-ggz-profiel

In de ogen van de LVVP heeft de overheid niet tijdig actie ondernomen om het vervallen van de wettelijke grondslag te repareren. Daarom heeft de LVVP een alternatief ontwikkeld, waardoor factureren wel kan. De vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten moeten elke patiënt eenmalig om toestemming vragen om de dsm-hoofdgroep of het gb-ggz profiel op de factuur te vermelden en te delen met de zorgverzekeraar. De LVVP heeft hiervoor een toestemmingsverklaring ontwikkeld.

Schending beroepsgeheim

Als patiënten geen toestemmingsverklaring willen ondertekenen, moeten zij samen met de therapeuten een privacyverklaring invullen. Dan kunnen zij de factuur zonder de dsm-hoofdgroep of het gb-ggz profiel bij de zorgverzekeraars aanbieden. Als vrijgevestigden dit niet goed regelen lopen ze risico’s. Want als ze vanaf 1 januari 2025 de dsm-hoofdgroep of het basis-ggz profiel zonder toestemming van de patiënt op de factuur zetten, doorbreken ze hun beroepsgeheim. Daarmee plegen ze een strafbaar feit, omdat er geen regelgeving meer aan ten grondslag ligt. De overheid heeft aangegeven dat zij verwacht dat de benodigde regelgeving in het tweede kwartaal van 2025 gereed is. Tot die tijd geldt deze werkwijze.