Vrijwilligers vaker op zoek naar mensen met dementie

,

Het Veteranen Search Team (VST) met 2800 vrijwilligers krijgt steeds vaker het verzoek van de politie om te zoeken naar vermiste mensen met dementie. In 2023 zocht het team naar 31 mensen. In 2025 is dat gestegen naar 46 keer.

Dat blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Het VST zoekt mensen met dementie die wonen in een verpleeghuis, maar ook mensen die vertrekken vanaf hun eigen huis.  Een zoektocht duurt de ene keer een paar uur, maar kan ook dagen duren. Soms wordt iemand helemaal niet meer teruggevonden, vertelt oprichter Mariska van der Kraats in de krant. 

Aansturing

Het zoekteam hanteert verschillende methodes. In groepjes van vier zoeken de vrijwilligers de buurt af. Ze worden aangestuurd door een coördinator en een politieagent. Zij werken vanuit een grote bus. Soms wordt gebruikt gemaakt van ‘linielopers’ en ‘bikers’. Laatstgenoemde zijn vrijwilligers op elektrische mountainbikes die hoofdwegen afspeuren. Daarbij kijken ze ook waar camera’s hangen.

Vrijwilligers van VST opperen in het artikel dat ouderen meer gps-trackers moeten gebruiken en dat het wel vaak dezelfde woonvoorzieningen zijn waar de verdwaalde ouderen vandaan komen.

Ouderenzorg

