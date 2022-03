Voedselallergievrije generaties door vroege behandeling

Kinderen zijn te genezen van een voedselallergie. Dit is te bereiken door ze op vroege leeftijd kleine hoeveelheden van producten te geven waar ze allergisch voor zijn. “In onderzoek hebben we nu een successcore van bijna 90 procent. Dat is bizar hoog”, zegt hoofdonderzoeker en kinderallergoloog Ted Klok van het Deventer Ziekenhuis.

ORKA-studie

Het betreft resultaten uit de ORKA-studie. Het Deventer Ziekenhuis trekt daarin samen op met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam. Het Zorginstituut Nederland en ZonMw beschouwen deze studie als dermate veelbelovend. Het heeft daarom 1,7 miljoen euro vrijmaakt voor een grootschalig vervolgonderzoek.

Volledig genezen

“Een kind wordt niet geboren met een allergie tegen voedsel, maar ontwikkelt die vaak in het eerste levensjaar”, zegt Klok. Nu krijgen kinderen van zorgverleners het advies om bepaalde producten niet meer eten. Klok: “Maar ons onderzoek laat zien dat baby’s volledig kunnen genezen als je ze blootstelt aan voedsel waar ze allergisch voor zijn.”

Allergische reactie

Afgelopen jaar hebben 35 kinderen een behandeling afgerond. 32 van hen kunnen nu alles eten zonder bang te hoeven zijn voor een allergische reactie. En de score bij cashewnoten was zelfs 12 uit 12. Belangrijkste voorwaarde voor een effectieve behandeling: start zo jong mogelijk. Klok: “We weten dat bij kinderen van vier jaar en ouder de allergie meestal niet meer verdwijnt.”

Voedselallergie

“In ons onderzoek hebben we kinderen tussen 9 en 24 maanden behandeld. Dat blijkt dus een enorm goede keuze te zijn geweest.” 100 procent zal volgens de onderzoekers nooit lukken. De eerste aanwijzingen zijn er echter dat toekomstige generaties vrijwel zonder voedselallergie kunnen opgroeien.