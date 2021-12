Vrouw die zich jarenlang als arts voordeed achter de tralies

Een 33-jarige vrouw die zich jarenlang voordeed als arts is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat meldt de rechtbank Overijssel maandag. Volgens de rechtbank had de vrouw “een ziekelijke drang om als arts te werken en vervalste ze daarom een diploma geneeskunde, een paspoort, een CV en een zorgregistratie.” Deze documenten gebruikte ze succesvol bij zeker 15 sollicitatieprocedures, waar zij ook aan de slag ging.

Volgens NU.nl zou de vrouw onder meer als huisarts hebben gewerkt, nachtdiensten hebben gedraaid en patiënten hebben gediagnosticeerd.

Geen schade

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de vrouw in haar functie patiënten schade heeft toegebracht. Wel zette zij door haar handelen de gezondheid van deze patiënten op het spel. “Hoewel de bedrogen werkgevers zorgvuldiger hadden moeten controleren of de vrouw wel echt als arts stond geregistreerd, is het de vrouw die er keer op keer misbruik van maakte”, aldus de rechtbank. Zij maakte misbruik van het vertrouwen dat de zorginstellingen in haar hadden.

Misbruik van BIG-registratie

Ook rekent de rechtbank het de vrouw aan dat zij misbruik maakte van de identiteit en het vertrouwen van twee andere vrouwen die de artsenopleiding wel met succes afrondden. Van een van hen werd de BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) gebruikt, omdat zij dezelfde achternaam had als de verdachte. Van de andere vrouw die een oud-studiegenoot was, kopieerde en vervalste ze de geneeskundediploma’s en cijferlijsten.



Psychische problemen

De rechtbank houdt in strafverminderende zin rekening met het feit dat de vrouw door haar psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze wordt behandeld voor haar stoornissen. Ook heeft de vrouw spijt en ziet ze in wat zij verkeerd heeft gedaan. De vrouw heeft een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, opgelegd gekregen. Daarnaast moet ze twee van haar voormalig werkgevers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 14.000 euro.