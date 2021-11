Een 33-jarige vrouw wordt vervolgd omdat ze zich met valse papieren zou hebben voorgedaan als arts. De vrouw zou vanaf 2017 bij verschillende medische instellingen en ziekenhuizen hebben gewerkt of hebben gesolliciteerd als arts of als iemand met een andere medische achtergrond. Dat deed ze met een vervalst diploma, vervalst paspoort en andere vervalste papieren, aldus het Openbaar Ministerie. De vrouw staat terecht voor valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging) tot oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Het Deventer Ziekenhuis had melding gedaan van de vrouw bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De opsporingsdienst van de IGJ startte vervolgens een onderzoek naar de vrouw, in samenwerking met het OM Oost-Nederland. De vrouw werd in mei van 2020 aangehouden.

De strafzaak tegen de vrouw is op 29 november in de rechtbank in Zwolle. Verdere details over de zaak zijn niet door het OM bekendgemaakt. (ANP)