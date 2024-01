Vuurwerkverbod merkbaar op stillere eerstehulp HagaZiekenhuis

Op enkele plekken in Den Haag en Zoetermeer gold deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. Dat was op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag te merken, laat het ziekenhuis weten. Op de locatie in Zoetermeer was het wel druk.

Tijdens de oudejaarsnacht zijn in de Haagse locatie ‘slechts’ zeventien patiënten behandeld aan verwondingen door vuurwerk, drie van hen waren 17 jaar of jonger. Oogartsen behandelden dertien patiënten met oogletsel.

Op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis in Zoetermeer was het wel drukker dan gebruikelijk. Dat kwam onder meer doordat deze afdeling was opengesteld voor ambulances, terwijl die normaal gesproken hier niet op rijden. Onder de patiënten die spoedzorg nodig hadden waren vier volwassenen en twee kinderen met letsel door knal- of siervuurwerk.

In totaal hadden bijna vijftig mensen spoedzorg nodig door een verwonding door vuurwerk, een geweldsincident, of een alcohol- of drugsvergiftiging, meldt het HagaZiekenhuis. (ANP)