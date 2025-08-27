VVD levert nieuwe minister VWS

Tijdens het debat over het vertrek van de NSC uit het kabinet heeft demissionair premier Dick Schoof bekend gemaakt dat de demissionaire ministerspost op het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zal gaan naar de VVD.

Geen namen

Namen kan Schoof nog niet noemen, “dat vergt zorgvuldigheid in het proces en worden bekendgemaakt zodra het kan”. Dat geldt ook voor de vier vrijgekomen posten van de staatssecretarissen. Of die ook allemaal worden gevuld, is nog niet bekend.

VVD en BBB waren het dinsdagavond eens over de verdeling van de ministeries. Tot de nieuwe bewindslieden zijn beëdigd, worden de taken van de opgestapte NSC’ers waargenomen door de overgebleven ministers en staatssecretarissen. (ANP)