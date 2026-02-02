V&VN: ‘Stijging instroom mbo-zorgopleidingen bemoedigend’

Na jaren van daling, zijn er dit studiejaar weer meer mbo-studenten die voor een zorgopleiding kiezen. Het gaat om de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende IG.

“Echt bemoedigend nieuws”, reageert V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “En we verwachten dat deze ingezette lijn gestimuleerd kan worden door het nieuwe kabinet die bij de studiekeuze wil sturen op essentiële beroepen, een stagefonds en een wettelijke stagevergoeding wil regelen.”

Buurman: “Het is goed om te zien dat de instroom in het middelbaar beroepsonderwijs licht stijgt bij de opleidingen die leiden tot beroepen die onmisbaar zijn in de samenleving; de zorg, de techniek en de bouw.”

Instroom mbo stijgt

In collegejaar 2024/2025 was sprake van de laagste instroom voor de opleiding tot verzorgende IG sinds jaren met 4.089 eerstejaars inschrijvingen. Voor dit collegejaar (2025/2026) zijn er 4.167 genoteerd. Een soortgelijke stijging is in die jaren te zien bij de verpleegkundige mbo-studie. Die is gestegen van 7.257 naar 7.325 studenten.

“Met vereende krachten vanuit het veld is het gelukt om jongeren enthousiast te krijgen. Verpleegkundigen, verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten hebben vorig jaar via de beroepsvereniging lesmateriaal gedownload en op de Dag van de Verpleging honderden gastlessen in het hele land gegeven. De documentaire Zorgen, waar V&VN ook in heeft ondersteund, heeft een prachtig beeld van de beroepen van verzorgende IG en de verpleegkundige gegeven. De afdeling Verzorgende van V&VN is gestart met een campagne waarbij het beroep in de spotlights staat; er is fotoboek verschenen over het vak en een podcast”, somt Buurman op.

“Er zijn bijna te veel acties ingezet om op te noemen!”, vervolgt Buurman. “En als we werkelijk een kabinet krijgen dat de beroepen in de zorg stimuleert, dan gaan we echt de goede kant op. Een duidelijke arbeidsmarkstrategie om te zorgen dat mensen blijvend voor de zorg kiezen, is zoals V&VN al eerder heeft gezegd, echt nodig. Zodat er straks nog steeds goede zorg is voor je zieke vader of je hulpbehoevende oma.”