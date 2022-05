VVT alliantie Waardenland breidt uit

Zorgaanbieders en het zorgkantoor VGZ lanceerden in 2020 een gezamenlijke visie op de ouderenzorg in de regio Waardenland. De VVT alliantie Waardenland bestaat uit veertien zorgorganisaties uit de regio Drechtsteden en regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden en zorgverzekeraar VGZ. Door samen te werken aan ouderenzorg wil de alliantie ervoor zorgen dat zorg in de regio dicht bij mensen is, toegankelijk is, op hun behoeften inspeelt en betaalbaar blijft.

Convenant

In april 2022 zijn Aafje, Internos, Lelie Zorggroep en Zorgwaard aangesloten bij de VVT alliantie Waardenland. Deze organisaties bieden thuiszorg in de regio Waardenland. Om de samenwerking verder te versterken hebben alle betrokken organisaties een convenant opgesteld en ondertekend. In het convenant staan afspraken over de onderlinge samenwerking en gewenste resultaten.

Dagelijks bestuur

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe opzet van de VVT alliantie Waardenland. Alle projecten en regionale opgaven zijn ondergebracht in drie programmalijnen: arbeidsmarkt en onderwijs, wonen-zorg en zorgaanbod en innovatie en data. Er is een dagelijks bestuur aangesteld en er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

“In de afgelopen maanden heeft de alliantie meerdere projecten met succes uitgevoerd”, laat het samenwerkingsverband weten. “Zo is momenteel een tweede lichting zij-instromers bezig met een verkorte BBL-opleiding tot verzorgende IG. Ook is er één centraal verwijspunt voor kortdurende zorg in de Drechtsteden gerealiseerd: Verwijspunt 078.”