VWS: bespreek psychische aandoeningen ook op de werkvloer

In navolging op de ‘Hey het is oké’-campagne, zijn de ministeries van VWS en SZW nu de ‘Hey het is oké op de werkvloer’-campagne gestart. Op deze manier willen ze werknemers aanmoedigen om met hun leidinggevende te praten over psychische aandoening en vragen ze werkgevers om meer begrip voor psychische aandoeningen.