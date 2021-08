VWS geeft gratis coronazelftesten aan alle Nederlanders

Deze maand krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met een code in de bus, waarmee ze de twee gratis zelftesten kunnen bestellen. De eerste brieven vallen dinsdag op de mat. Scholieren en studenten kunnen de gratis zelftesten ook krijgen via hun school, universiteit of andere opleiding. Wie meer dan twee zelftesten nodig heeft, kan ze kopen bij de supermarkt, drogist en apotheek.

“De zomervakantie is bijna voorbij. We gaan weer naar school en aan het werk. En we ontmoeten weer andere mensen. Het blijft daarom belangrijk om ons aan de basisregels te houden.” Vorig jaar liep direct na de zomervakantie het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames snel op. Het kabinet hoopt dat dit najaar te voorkomen, onder meer met de gratis verstrekking van de zelftesten. (ANP)