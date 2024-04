VWS hield mondkapjesonderzoek tegen

Het ministerie vroeg bureau Grant Thornton in februari 2021 onderzoek te doen naar de transactie, nadat accountants van KPMG en EY intern nadrukkelijk hadden aangegeven dat mogelijk ‘onregelmatigheden’ hadden plaatsgevonden.

Rol Hugo de Jonge

De deal was in de buitenwereld op dat moment niet bekend. VWS had Van Lienden en diens zakenpartners in april 2020 opdracht gegeven om met hun bedrijf Relief Goods Alliance 40 miljoen mondkapjes te leveren, voor ruim 100 miljoen euro. De mondkapjes kochten ze in bij twee Chinese fabrikanten. Van Lienden en partners presenteerden zich publiekelijk als non-profitondernemers met een stichting, Hulptroepen Alliantie.

Hugo de Jonge, destijds minister van VWS en een partijgenoot van toenmalig CDA’er Van Lienden, had intern op de transactie aangedrongen. “Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat t lukt”, appte De Jonge op 12 april 2020 aan een betrokken ambtenaar. (ANP)