VWS kan door Kamer geëiste stukken ‘Sywert-deal’ nog niet geven

Het ministerie van Volksgezondheid kan stukken over de ‘Sywert-deal’ nog niet direct verstrekken, hoewel de Tweede Kamer daar wel om heeft gevraagd. De Kamer is verontwaardigd dat het ministerie wel een door de rechter opgelegde dwangsom van 15.000 euro wil betalen, maar de stukken niet heeft vrijgegeven.

In een reactie schrijven ministers Conny Helder (Langdurige Zorg) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dat het ministerie nu de stukken klaarmaakt voor openbaarmaking, maar dat daarvoor eerst “persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie” verwijderd moeten worden. Een besluit hierover komt “uiterlijk in de tweede helft van augustus”, waarna de stukken “zo spoedig mogelijk” aan de Kamer kunnen worden gegeven.

Sms’jes en chatberichten, samen goed voor ongeveer 5200 pagina’s, volgen later. Het ministerie doet zijn “uiterste best het openbaarmakingsproces te versnellen”. Binnen zes tot acht weken volgt hierover een besluit.

Dwangsom

De Volkskrant heeft via de Wet openbaarheid van bestuur om communicatie over de mondkapjesdeal gevraagd, maar heeft de opgevraagde gegevens niet gekregen. Het ministerie kreeg vervolgens van de rechter een dwangsom opgelegd om de stukken toch te verstrekken. Dat het ministerie de gevraagde documenten niet heeft vrijgegeven is geen “onwil”, schrijven de ministers. Zij “betreuren” dat het niet is gelukt om aan de opgelegde termijn te voldoen. (ANP)