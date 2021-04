VWS maakt vage deal van 925 miljoen voor entreetesten, Kamer wil opheldering

Dat stelt onderzoekscollectief Follow the Money. Volgens Follow the Money is de constructie in strijd met de wet. Het ministerie van VWS heeft niet gereageerd. Intussen heeft een Kamermeerderheid om opheldering gevraagd. De partijen willen dat VWS de overeenkomst openbaar maakt.

De stichting Open Nederland, geleid door voormalig generaal Tom Middendorp, moet Nederland de komende maanden weer van het slot halen. Met behulp van 400.000 sneltesten per dag moeten Nederlanders binnenkort weer naar het museum, de dierentuin of de bioscoop kunnen.

Open Nederland

Open Nederland krijgt hiervoor een bedrag van 925 miljoen euro ter beschikking. De stichting staat los van de overheid en kan volledig naar eigen inzicht bepalen hoe de 925 miljoen euro worden besteed, blijkt uit de statuten die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. De drie stichtingsbestuurders – allen consultants – zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de landelijke testinfrastructuur en de aansluiting op de Corona-app. Ook bepalen ze hun eigen beloning, zo onderzocht Follow the Money.

VWS

De opdrachtbrief die duidelijkheid moet bieden over de afspraken die VWS met de stichting heeft gemaakt, is niet openbaar. Hoe de overheid grip houdt op de besteding van het geld, is onduidelijk, zo concludeert Follow the Money. Open Nederland heeft geen raad van toezicht en in de statuten heeft het onderzoekscollectief ook niets kunnen vinden over transparantie, verantwoording, externe communicatie of eisen aan de besteding van gelden. Als het bestuur besluit de stichting op te heffen, dan kan het bestuur zelf beschikken over de resterende gelden. Er is geen statutaire verplichting om het geld aan VWS terug te storten. VWS en de stichting Open Nederland hebben op de vragen van Follow the Money tot op heden geen antwoord gegeven. Het ministerie van Volksgezondheid moet de overeenkomst met Stichting Open Nederland over het afnemen van sneltesten openbaar maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een oproep van de SGP. (ftm/anp)