‘VWS moet met nationale strategie voor data-uitwisseling komen’

Het ministerie van VWS moet regie en verantwoordelijkheid nemen over de informatie-uitwisseling in de Nederlandse gezondheidszorg. Het zorgveld mist de landelijke slagkracht en het mandaat om dit zelf te doen. Dat blijkt uit een onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van VWS .

Gegevensuitwisseling in de Nederlandse gezondheidszorg is een hoofdpijndossier. De transitie van papieren dossiers, faxen en cd-roms naar digitale uitwisseling gaat moeizaam. Volgens velen doordat er geen centrale, landelijke aansturing is. De roep om regie vanuit de overheid klinkt steeds luider.

Wegiz

Toenmalig minister voor medische zorg Bruno Bruins beloofde in 2018 dat hij de elektronische uitwisseling van gegevens en bijpassende informatiestandaarden wettelijk verplicht zou stellen. Bruins schreef in een brief aan de Kamer echter ook dat hij ervoor zou zorgen dat “alle partijen hun rol zouden pakken” en dat “wij hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben”. Die gedeelde verantwoordelijkheid blijkt problematisch.

Meerdere adviesrapporten raadden sindsdien aan om een publieke organisatie, ofwel de overheid, verantwoordelijk te maken voor informatiestandaarden. Het functioneel en technisch beheer moest belegd worden bij een organisatie met een wettelijke taak, zoals kenniscentrum Nictiz. Inmiddels is er het voorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), maar ook in de uitwerking hiervan missen veel partijen uit de zorg de centrale aansturing.

Deelbelangen ontstijgen

Amsterdam UMC heeft nu in opdracht van VWS onderzocht waarom de verantwoordelijkheid voor informatiestandaarden publiek belegd zou moeten worden, zoals in veel andere Europese landen al het geval is. De resultaten van dit onderzoek zijn veelzeggend voor de hand liggend. ‘Publiek houderschap’, zoals dat in het onderzoek wordt genoemd, is nodig om deelbelangen te ontstijgen. Het is in het belang van burgers die toegang moeten hebben tot hun eigen gezondheidsgegevens. Publiek houderschap is nodig om ervoor te zorgen dat de Wegiz goed landt. Het is nodig om een vuist te maken tegen IT-boeren. Het is nodig om te zorgen voor samenhang, tussen kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en technische standaarden.

Zorgveld heeft mandaat niet

In het onderzoek is ook bekeken waarom het zorgveld de regie- en beheerrol niet zelf heeft opgepakt. “Het zorgveld heeft voldoende interne prikkels voor gegevensuitwisseling, echter geen nationale strategie en juridische prikkels die kaders schetsen, niet de juiste financiële prikkels (of ondersteunende markt hiervoor), de bevoegdheden of het mandaat dat nodig is om een goede informatie-uitwisseling te bewerkstelligen”, schrijven de onderzoekers hierover. “Dit hebben de ontwikkelingen van de afgelopen decennia ook aangetoond.”

Publiek houderschap

Als Nederland kiest voor ‘publiek houderschap’ van informatiestandaarden, zou het daarmee aansluiten bij een goed deel van zijn Europese buren. In vijf van de zes onderzochte landen is de overheid verantwoordelijk voor het houderschap van de informatiestandaarden in de gezondheidszorg en is er dus sprake van publiek houderschap.

Nationale strategie

De onderzoekers raden dan ook aan om informatiestandaarden een integraal onderdeel uit te laten maken van een nationale strategie voor een geïntegreerd gezondheidsinformatiesysteem. “Publiek houderschap wordt geadviseerd. Het is aan te bevelen om vooralsnog het houderschap bij het ministerie van VWS te beleggen zolang er geen duidelijkheid is over een bredere overheidsinstantie of autoriteit die zich bezighoudt met het uitrollen van de nationale strategie voor een integraal informatiebeleid in de zorg (zie aanbevelingen van de OESO). Naast het publiek beleggen van het houderschap is het voor de goede uitvoering van de beheersfunctie van belang dat een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden ontstaat tussen de betrokken partijen. Dit is met name belangrijk voor de verdere implementatie van de Wegiz.”