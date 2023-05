VWS overtrad vorig jaar weer aanbestedingswet

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar weer op grote schaal de aanbestedingswet overtreden. Het gaat in ieder geval om 350 miljoen euro aan onrechtmatige inkopen. Dat blijkt volgens Follow The Money uit een interimrapport van de Auditdienst Rijk, de overheidsaccountant.

Structurele schending van de regels was ook in 2020 en 2021 een probleem, bleek eerder uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk (ADR) – de eigen accountant. Bovendien is de juistheid van facturen ter waarde van honderden miljoenen euro’s niet vast te stellen.

Covid-gerelateerde inkopen

VWS deed vorig jaar voor 350 miljoen euro ‘Covid-19 gerelateerde inkopen’, zoals vaccins, beschermingsmiddelen en zelftesten, waarvan de ADR de rechtmatigheid niet kan vaststellen. “Uit ons onderzoek blijkt dat voornamelijk in begin 2022 onrechtmatige inkopen hebben plaatsgevonden”, schrijft de ADR in een interim-rapport dat in oktober vorig jaar is gepubliceerd.

“Deze onrechtmatigheden betreffen met name een onterecht beroep op dwingende spoed en een bewuste keuze om af te wijken van aanbestedingswetgeving en verlengingen van reeds eerder onrechtmatig afgesloten contracten.” De definitieve versie van het rapport verschijnt op 17 mei. (ANP)