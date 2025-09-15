Skipr

VWS stopt na kritiek met IT-programma GGD en RIVM

Het ministerie van Volksgezondheid stopt met een programma om de informatievoorziening van de GGD en het RIVM klaar te maken voor een pandemie. Dat gebeurt na kritiek van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT).

Het RIVM en de GGD’s waren niet op corona voorbereid. Het ICT-systeem van de GGD lag er verscheidene keren uit, op piekmomenten waren er storingen en achterstanden in het tellen van coronagevallen en er werd ingebroken in het systeem.

Informatievoorziening Infectiebestrijding

Het programma Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (IV-IZB) werd opgetuigd om de problemen aan te pakken. Hiervoor kwam in de periode 2023-2026 in totaal 186 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is tot het eerste kwartaal van dit jaar 44,1 miljoen euro uitgegeven.

Demissionair minister Jan Anthonie Bruijn (VWS) schrijft maandag aan de Kamer dat hij het programma “in zijn huidige vorm stopzet”. Het AcICT oordeelde dat de doelstellingen van het programma onduidelijk zijn, niet helder is wie verantwoordelijk is en de kosten oplopen “zonder concrete resultaten te leveren”. (ANP)

IctTechnologie

