VWS-subsidie voor Groningse domeinoverstijgende zorg

In de provincie Groningen wordt dit jaar in tien plaatsen gestart met domeinoverstijgend samenwerken met inwoners in wijken en dorpen, en binnen de zorgketen. Waaronder in Loppersum, Noordbroek, Haren, Groningen, Opende en Aduard.

Eén plek en één vaste professional

Met de subsidie wordt geïnvesteerd in zorgzame gemeenschappen, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en professionele zorg minder nodig is. Hierbij stellen ze als eerste de vraag aan gemeenschappen hoe zij willen samenleven en ‘zorg voor elkaar’ ingericht willen hebben. Dit kan in de toekomst leiden tot één plek waar inwoners terechtkunnen voor alle vormen van zorg en hulp, één vaste professional die bij de inwoner over de vloer komt en samen met de inwoner vaststelt welke zorg en ondersteuning nodig is, en nieuwe vormen van dienstverlening.

Zorgzame dorpen

De afgelopen jaren is met ondersteuning van de Groninger Dorpen een netwerk van ‘Zorgzame dorpen’ tot stand gebracht, waarin verschillende vormen van bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning van elkaar kunnen leren.

Erg ingewikkeld

Wethouder Bert Nederveen van gemeente Westerkwartier: “De zorg in Nederland is wel erg ingewikkeld geworden. Door domeinoverstijgend samen te werken gaan we terug naar waar het om gaat: inwoners ondersteuning en passende zorg bieden in hun eigen omgeving zonder ingewikkelde manier van werken.”