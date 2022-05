Waarborgfonds leent minder aan zorgsector

Dat staat in het jaarverslag van WfZ. Dat is volgens de directie geen goed teken, omdat er daardoor minder is geïnvesteerd door zorgorganisaties. Dit terwijl die investeringen de laatste jaren een stijgende lijn lieten zien. In 2021 werden 39 verzoeken afgerond, waarvan er vijf niet werden gehonoreerd. Niet duidelijk is waarom.

Twee redenen die het waarborgfonds noemt voor het lagere leningbedrag zijn “de perikelen rond corona” en de “gespannen bouwmarkt”. Waarschijnlijk bedoelt het WfZ dat de bestuurders een zeer groot deel van hun tijd kwijt waren aan coronamaatregelen en daardoor minder aandacht hadden voor een bouwplan of ict-investering.

Met gespannen bouwmarkt bedoelt het fonds mogelijk de stikstofeisen die bouwen moeilijker maken en de gestegen loon- en bouwmateriaalkosten die een project duurder maken dan aanvankelijk in de begroting is voorzien of financieel haalbaar is.

Verhoogde bewaking

Eind 2021 stonden 21 deelnemers onder ‘verhoogde bewaking’ van het WfZ. Daarin onderscheidt het fonds drie categoriën. Wat de diverse kleuren van de ‘verhoogde bewaking’ inhouden, is niet duidelijk. Het jaarverslag geeft niet aan waarom het aantal deelnemers dat onder verhoogde bewaking staat, is gedaald van 29 naar 21. Net als voorgaande jaren hebben vooral ggz-instellingen het financieel “relatief moeilijk”.

Nieuwe strategie Waarborgfonds

Eerder dit jaar maakte het Waarborgfonds een nieuwe strategie bekend. Een van de onderdelen is dat het bekender wil worden bij intramurale zorgorganisaties. Ook wil het “op het gebied van financieel scheiden van wonen en zorg zoeken naar concrete cases om te onderzoeken welke bijdrage het WfZ kan leveren aan de realisatie van meer woningen voor ouderen die zorg behoeven”.