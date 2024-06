Waardeburgh start met beeldzorg

“Na een periode van een pilot met positieve resultaten, wordt deze manier van zorg bieden nu voor alle cliënten van Waardeburgh mogelijk”, laat de organisatie weten

Cliënten van Waardeburgh kunnen via een tablet kan beeldbellen met een zorgmedewerker. Hiervoor gebruikt de organisatie de Compaan. Dit is een tablet die speciaal is gemaakt om cliënten en zorgmedewerkers op een plezierige en makkelijke manier te laten communiceren. “Zorgmedewerkers ervaren meer rust voor de cliënt en cliënten ervaren meer vrijheid. Sinds de start van de pilot beeldzorg eind januari, hebben er al ruim 2.000 beeldzorggesprekken plaatsgevonden met cliënten”, aldus Waardeburgh.

Nieuwe en huidige cliënten worden geïnformeerd als zij in aanmerking komen voor beeldzorg. Bij intakes wordt gekeken welke zorg een cliënt nodig heeft. Wijkverpleegkundigen kijken bij de intake eerst naar wat cliënten zelf kunnen, wat ze thuis kunnen en wat ze digitaal kunnen, vóór er gekeken wordt naar welke fysieke zorg moet worden ingezet.