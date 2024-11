Wachtlijst voor huisarts het grootst in deze gemeente

In Enschede wachten tenminste iets meer dan duizend mensen op een huisarts. Dit is verreweg de grootste wachtlijst voor een huisarts in Nederland. In de andere twee gemeenten van de top drie, Leeuwarden en Hendrik-Ido-ambacht, zoeken tenminste 300 mensen naar een huisarts.

PhotoSG / stock.adobe.com

De cijfers zijn afkomstig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die ze heeft opgevraagd bij de zorgverzekeraars.

Het gaat specifiek om mensen die bij de zorgverzekeraar hebben gemeld dat ze geen huisarts kunnen vinden en een andere oplossing zoeken. Deze verzekerden vragen dan om zorgbemiddeling van de verzekeraar.

Geen huisarts

De cijfers reflecteren niet het werkelijk aantal Nederlanders zonder huisarts, benadrukt de NZa, maar zijn een indicatie voor de vraag naar huisartsen.

Andere gemeente waar veel mensen actief op zoek zijn naar een huisarts zijn Vlissingen (302 wachtenden), Goes (270 wachtenden) en Bergen op Zoom (259 wachtenden). In sommige gemeenten is de wacchtlijst flink gedaald dit jaar. Zo waren in juli nog 229 wachtenden voor een huisarts in Haarlemmermeer, maar is dat gedaald naar 30 wachtenden in september.

In totaal zijn er op dit moment ruim 6.126 Nederlanders die zich hebben gemeld bij de zorgverzekeraar dat ze geen huisarts kunnen vinden en wel nodig hebben. Dit is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van de zomer van 2023.

Ook het aantal consulten en visites lag begin 2024 hoger dan in 2023. Dit komt waarschijnlijk door de griepgolf, meldt de toezichthouder. Bij griepgolven in voorgaande jaren bleven mensen vanwege corona vaker thuis. Vanaf maart ligt het aantal visites weer rond het niveau van de voorgaande jaren.

Wachttijden ggz

Uit het onderzoek van de NZa blijkt verder dat de wachttijden in de ggz te lang blijven. De wachttijden in de ggz blijven te lang. Alleen de gemiddelde totale landelijke wachttijd voor de basis ggz valt precies op de Treeknorm in oktober. Voor alle andere totale landelijke wachttijden liggen in oktober boven de Treeknorm, een totale wachttijd van 14 weken.

Hierin valt volgens de NZa wel op dat de hoofddiagnosegroep ‘restgroep’ de gemiddelde landelijke aanmeldwachttijd flink is gedaald sinds mei. Deze daling is waarschijnlijk het positieve gevolg van uitgevoerde interventies op de kwaliteit van de data-aanlevering, aldus de NZa.