Webinar: Hoe krijg je innovaties en slimme zorg van de grond?

Hoe dragen innovaties en slimme zorg bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) en wat kunnen zorgaanbieders doen om ze van de grond te krijgen? Die vragen staan centraal in het webinar met uitgever Simon Broersma en Wiro Gruisen, regiomanager bij CZ, en Joris Arts, manager bij DiSofa online therapie.

De zorg kan écht veranderen, dat hebben we in het afgelopen jaar wel gezien. Onder druk van de coronacrisis ontstonden digitale spreekuren, thuismeetapps en andere innovatieve toepassingen. Deze waren natuurlijk niet nieuw, maar de coronacrisis werkte als katalysator.

Waarde

Innovaties voegen steeds meer waarde toe aan de zorg. “Ze zorgen ervoor dat zorg geleverd wordt op de plekken waar die nodig is en ook op een manier waarop het voor de patiënt prettiger is”, denkt Joris Arts. Hij ziet zelf dat patiënten zich niet bewust zijn van de mogelijkheden van digitale zorg. “Zorg dat heel veel mensen weten dat het kan”, pleit hij. “Patiënten hebben daar veel voordeel bij.”

Hoe krijgen zorgorganisaties een innovatie van de grond? DiSofa kwam tot stand vanuit een behoefte van GGZ Noord-Holland-Noord. De lange wachtlijsten waren een probleem dat ondanks beschikbare ict’ers niet kon worden opgelost. “We hebben gezegd: als je een organisatie wilt veranderen, lukt dat eigenlijk niet door de héle organisatie te veranderen. Pak er iets uit, bouw het op, from scratch, met in gedachten: zo willen we die zorg inrichten. Zo zijn wij het gaan doen.”

Complex

Wiro Gruisen benadrukt dat zorgaanbieders nog veel meer moeten doen. Een innovatie moet volgens hem niet een doel op zich zijn. “Vanwege de complexiteit moet je met veel partijen aan een aantal zaken tegelijk samenwerken voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Je moet zoeken naar een manier waarmee je de complexiteit kunt ondervangen. Dat moet stap voor stap en als onderdeel van een grote samenwerking. Het gaat erom dat het bijdraagt aan de gezondheidszorg en impact heeft op het geheel.”

