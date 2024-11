Weer dwingt rechter zorgverzekeraars tot hogere tarieven

Meerdere zorgaanbieders in de orthopedische schoentechniekbranche hebben in een rechtszaak tegen zorgverzekeraar CZ veel hogere tarieven gekregen voor 2025. De advocaten van de zorgaanbieders zien het winnende vonnis als een belangrijke stap richting betere tarieven voor alle zorgaanbieders.

Foto: Chris Ryan/Getty Images/iStock

Met de uitspraak van de rechtbank van Zeeland-West-Brabant van 6 november moet CZ de tarieven voor december 2024 met 16 procent verhogen en voor het jaar 2025 met 20 procent.

Een ander kort geding tegen VGZ van dezelfde zorgaanbieders resulteerde in een schikking, waarbij per 1 januari 2025 een tariefsverhoging van meer dan 20 procent is overeengekomen.

Niet redelijk

Uit de rechtspraak tegen CZ blijkt dat zorgverzekeraars bij hun inkoopgedrag voldoende rekening moeten houden met de ‘gerechtvaardigde belangen’ van de zorgaanbieder. Zorgaanbieders stelden in de zaak dat zorgverzekeraar CZ de tarieven niet heeft geïndexeerd, terwijl zij wel te maken hebben met hoge, niet voorziene kostenstijgingen. Advocaat Koen Mous heeft meegewerkt aan de zaak. Op LinkedIn zegt hij: “Het is niet redelijk dat zorgaanbieders hiervan de dupe zijn.”

Zilveren Kruis

In juli 2024 is zorgverzekeraar Zilveren Kruis veroordeeld tot het zo spoedig mogelijk aanpassen van de meerjarige contracten 2024/’25 met eerstelijnsdiagnostiek-aanbieders vanwege het niet volledig doorberekenen van de OVA én het niet indexeren van materiële kostenstijging bij zorgaanbieders, zo valt te lezen in het STAR-arrest. Dit alles op straffe van een dwangsom, die opliep tot 1 miljoen euro. Zilveren Kruis heeft na de uitspraak van het Gerechtshof de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek-aanbieders aangepast.

Advocaat Diederik Schrijvershof van Maverick Advocaten, die de zeventien eerstelijnsdiagnostiek-aanbieders vertegenwoordigde, dacht toen al dat de uitspraak duurzame gevolgen zou gaan hebben voor alle zorgverzekeraars en dat alle sectoren daar hun voordeel mee kunnen doen: van ziekenhuizen, apotheken, gehandicaptenzorgaanbieders tot orthopedische schoenmakers.