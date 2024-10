Weer minder collectieve zorgverzekeringen

Dit jaar zijn er nog in totaal 39.561 van dergelijke ‘collectiviteiten’, meestal aangeboden door een werkgever. Het aantal is daarmee met 11,4 procent gedaald ten opzichte van 2023 en met 38,3 procent vergeleken met 2016.

Meerderheid nog bij collectiveit

In 2024 zijn 9.794.203 mensen in Nederland via een collectiviteit verzekerd, nog altijd een kleine meerderheid, namelijk 54,6 procent.

Collectiviteitskorting basisverzekering afgeschaft

De collectiviteitskorting op de basisverzekering is vorig jaar afgeschaft, maar kan nog wel op aanvullende pakketten worden gegeven. Een voordeel van een collectieve verzekering kan ook zijn speciale aandacht voor specifieke groepen, volgens het Nivel bijvoorbeeld door meer fysiotherapie in een aanvullend pakket voor mensen met zware beroepen.

Minister Fleur Agema (VWS) stuurde het onderzoek van Nivel deze week naar de Tweede Kamer. Die had Agema’s voorganger gevraagd om de effecten van het schrappen van de colleciviteitskorting op de basisverzekering te monitoren. “De collectiviteitskorting op de basisverzekering is per 1 januari 2023 afgeschaft, omdat de doelstelling van deze korting niet werd waargemaakt”, schrijft Agema. “In uw Kamer leefden echter wel zorgen over de gevolgen van deze afschaffing voor de voorzetting van de (zorg)inhoudelijke afspraken tussen zorgverzekeraars en collectiviteiten. Het onderzoek van het Nivel laat zien dat deze afspraken ook in de afgelopen jaren over het algemeen zijn voortgezet. Aanvullend op collectiviteiten hebben zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers instrumenten ingezet op de gezondheid en welzijn van de gehele doelgroep te bevorderen. Ik moedig partijen aan om dergelijke initiatieven voort te zetten.” (ANP/Skipr)