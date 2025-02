CZ onder verscherpt toezicht van de NZa

In maart 2024 kregen zorgverzekeraars CZ en Menzis een maatregel opgelegd omdat zij hun zorgplicht niet nakwamen. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar in vier regio’s met wachttijden boven de Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Bij CZ en Menzis waren de tekortkomingen zo groot dat zij een formele maatregel kregen.

Aanwijzing niet opgevolgd

De twee zorgverzekeraars kregen een halfjaar de tijd om de invulling van hun zorgplicht te verbeteren. Bij Menzis is dit gelukt, CZ heeft de aanwijzing niet volledig opgevolgd. De grootste verbeterpunten voor de zorgverzekeraar zijn: de knelpunten in het regionale aanbod in beeld krijgen, de acties die zij daarop nemen en het evalueren en bijstellen van deze acties, bevestigt de NZa.

Zorgverzekeraar onder verscherpt toezicht

Het is voor het eerst dat de NZa een zorgverzekeraar onder verscherpt toezicht stelt. Tijdens de nacontrole van het onderzoek naar de naleving van de zorgplicht zag de NZa dat CZ stappen heeft gezet om de invulling van de zorgplicht te verbeteren. CZ heeft de verbeterpunten van de NZa daarbij te smal opgevat. CZ werkt inmiddels aan een verbetertraject.

Mocht dit vervolgtraject niet zorgen voor het gewenste resultaat, dan kan een last onder dwangsom, oftewel een boete, volgen. Het komende jaar controleert de NZa op verschillende momenten of CZ de vervolgstappen uitvoert.

Samenwerking

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio goed in de gaten houden en met zorgaanbieders afspraken maken over het oplossen van knelpunten in de toegang tot zorg. Op deze manier kunnen zij hun verzekerden helpen aan tijdige, bereikbare en passende zorg. Uit onderzoek blijkt nu dat dit nog steeds niet genoeg gebeurt.