Weer seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ambulancezorg Groningen

De interim-bestuurder, die in opdracht van de raad van toezicht verbeteringen moest doorvoeren bij Ambulancedienst Groningen na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, is ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De raad van toezicht ziet het als een interne gelegenheid.

De vraag of de raad van toezicht moet opstappen, werd al gesteld nadat de vorige interim bestuurder, Jack Thiadens, in mei dit jaar concludeerde dat op basis van de uitkomsten van zijn rapport en verbeterplan de raad van toezicht zijn werk niet goed genoeg heeft gedaan. De toezichthouders waren dat niet van plan, waarna Thiadens en de raad van toezicht erover eens waren dat Thiadens zelf per direct weg moest.

Degene die eerder grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij Ambulancedienst Groningen, is niet ontslagen, maar in goed overleg met een vaststellingsovereenkomst weggegaan, terwijl er mogelijk sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten. De raad van toezicht heeft deze situatie volgens hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen niet goed aangepakt en zou daarom moeten vertrekken.

Geen andere conclusie

De nieuwe, door de raad van toezicht, aangestelde interim-bestuurder, Jos Stierhout, is nu ontslagen na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De raad van toezicht heeft na het toepassen “van hoor- en wederhoor niet anders kunnen concluderen dan dat Jos Stierhout niet verder kan als interim-bestuurder van onze organisatie”, zo blijkt uit een bericht van de raad van toezicht op het interne medewerkersportaal van de Ambulancedienst. Het Dagblad van het Noorden kreeg inzage.

Geschokt

De toezichthouders zeggen verder “geschokt” te zijn. “In de eerste plaats gaat onze steun en support uit naar de persoon die met het gedrag van de gewezen interim-bestuurder te maken heeft gehad. Voor gedrag zoals hierboven omschreven is daarbij absoluut geen plaats.”

De raad van toezicht wil verder niet reageren. De toezichthouders beschouwen de zaak als “een interne aangelegenheid”.

Toezichttraject IGJ

In het rapport van Thiadens stond ook dat de IGJ steeds nadrukkelijker meekijkt bij de Ambulancedienst Groningen. De IGJ voert een toezichttraject op de ambulancezorg in Groningen. Dit richt zich op de verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg. In mei, bij het vertrek van Thiadens, zei de IGJ de gesprekken ook met de nieuwe ad interim-bestuurder voort te zetten. Die is dus nu ontslagen.

Zorgverzekeraars Menzis stelt wederom dat de ambulancezorg niet in gevaar komt.