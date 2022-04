Weinig animo voor zorgmedewerkers uit Oekraïne

Amstelring in onder meer Amsterdam laat weten op dit moment “niet actief en specifiek Oekraïners” te werven. “Uiteraard staat Amstelring altijd open voor mensen uit allerlei culturen en met heel diverse achtergronden”, aldus een woordvoerster. Ook Aafje, actief in de regio Rotterdam, laat weten nog niet te werven.

Inzet Oekraïense zorgverleners

ActiZ heeft eveneens nog weinig vragen gekregen van zorginstellingen over hoe Oekraïners kunnen worden ingezet. De branchevereniging heeft haar leden geïnformeerd over de mogelijkheden zorgverleners uit Oekraïne in te zetten. Zo kunnen organisaties informatie krijgen over bijvoorbeeld de waarde van zorgdiploma’s uit Oekraïne in vergelijking met de Nederlandse.

Hoog ziekteverzuim

Dat er nog weinig vraag lijkt te zijn naar Oekraïense zorgverleners, vindt een woordvoerder van ActiZ niet zo gek. “Corona en griep zorgen nog steeds voor een heel hoog ziekteverzuim onder personeel. Het is op dit moment daarom überhaupt al ingewikkeld om stagiaires goed te begeleiden. Ik kan me voorstellen dat het begeleiden van mensen die de taal niet spreken er niet ook nog bij kan.” Of er ook instellingen zijn die al wel Oekraïners werven, weet hij niet.

Oekraïense zorgverleners die hier willen werken, kunnen door de regelgeving op de korte termijn maar beperkt worden ingezet. “Verpleegkundige is bijvoorbeeld een beschermd beroep”, legt ActiZ uit. “Een buitenlands diploma moet erkend worden en iemand moet vakbekwaam worden bevonden. Daar hoort bij dat diegene de taal machtig is.” Wél zouden de zorgverleners kunnen helpen met ondersteunende taken.

Niveau werk

En dat willen ze ook, stelt beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 op basis van gesprekken met Oekraïense verpleegkundigen. “Ze willen graag aan de slag en dat hoeft echt nog niet direct op het niveau van hun werk in Oekraïne”, aldus een woordvoerder. Hij sprak enkele vluchtelingen die al zorginstellingen hebben aangeschreven, maar nog niets vernamen.

NU’91 snapt dat de taal een probleem is. “Maar ik denk dat zorginstellingen dit moeten zien als een investering”, zegt de woordvoerder. “Deze mensen zijn opgeleid en willen zich nuttig maken. Bovendien gaat het ook om een stukje menselijkheid naar de vluchtelingen toe. Het mes snijdt aan meerdere kanten.” (ANP)