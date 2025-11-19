Skipr

Wereldbank: ontwikkelingslanden investeren onvoldoende in gezondheidszorg

,

Veel ontwikkelingslanden slagen er niet in om voldoende geld uit te geven aan gezondheidszorg. Dat constateert de Wereldbank in een nieuw rapport. De uitgaven zijn sinds 2018 nauwelijks gestegen. Volgens de Wereldbank staat de prioriteit voor gezondheidszorg in veel landen onder druk.

In landen met een zeer laag inkomen komen de zorguitgaven vrijwel uitsluitend uit ontwikkelingshulp. Gemiddeld gaat het om 17 dollar per inwoner per jaar. Dat is minder dan een derde van het geschatte minimum van 60 dollar dat nodig is om een basispakket van essentiële zorg te leveren. In landen met een lager middeninkomen ligt het bedrag op 47 dollar, nog altijd ver onder de norm van 90 dollar.

Ernstige gevolgen

De gevolgen van deze onderfinanciering zijn groot, waarschuwt de Wereldbank. Zo is er vaak onvoldoende zorg beschikbaar voor zwangere vrouwen en blijft toegang tot vaccins beperkt. Klinieken kampen met personeelstekorten en mensen moeten vaak zelf betalen voor medische hulp. Voor veel armen en kwetsbaren betekent dit dat zij zorg mijden.

Daar komt bij dat er de komende jaren waarschijnlijk minder geld uit ontwikkelingshulp beschikbaar zal zijn. Rijke landen bezuinigen hier steeds vaker op. Volgens het rapport zullen in 2030 de totale zorguitgaven voor meer dan 80 procent van de landen met lage inkomens en 40 procent van de landen met lagere middeninkomens lager uitvallen.

Aanbevelingen

De Wereldbank schetst verschillende maatregelen die landen nu moeten nemen. Zo moeten beschikbare middelen beter worden ingezet en moet het aandeel van gezondheidszorg in de totale overheidsuitgaven omhoog. Daarnaast adviseert de organisatie om te kijken naar alternatieve financieringsopties en samenwerking met de private sector.

