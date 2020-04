Wereldwijd zeker 100.000 doden door coronavirus

Het eerste sterfgeval dat officieel is toegeschreven aan het virus is op 9 januari gemeld in de Chinese stad Wuhan. Het duurde 83 dagen tot het dodental wereldwijd op 50.000 stond. Acht dagen later waren al 100.000 sterfgevallen gemeld.

Het echte dodental ligt vermoedelijk hoger. Sommige landen nemen in officiële cijfers alleen patiënten mee die in ziekenhuizen overlijden.

Italië heeft wereldwijd het hoogste dodental gemeld. Daar overleden 18.849 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het grootste aantal besmettingen is vastgesteld in de Verenigde Staten. Het gaat volgens cijfers van de Johns Hopkins University om ruim 475.000 coronagevallen.

Over het virus is nog steeds veel onbekend, bijvoorbeeld hoe dodelijk het precies is. Daar lopen de schattingen over uiteen. Wie alleen kijkt naar de cijfers van vrijdag, 100.000 doden op 1,6 miljoen besmettingen, zou uitkomen op een sterftecijfer van 6,25 procent.

Veel experts denken dat het echte sterftecijfer procentueel lager ligt. Dat komt omdat veel besmettingen niet bekend worden. Patiënten met milde symptomen weten soms niet dat ze het virus hebben en worden vaak ook niet getest. (ANP)