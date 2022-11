Werkoriëntatieprogramma Zorg en Welzijn opgeschaald vanwege vele aanmeldingen

Het Amsterdamse oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn heeft ongeveer zeshonderd inschrijvingen binnengekregen. De doelstelling van het programma was om dertig tot zestig inschrijvingen te realiseren. Het aantal opleidingsprogramma’s is daarom opgeschaald.

Om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg- en welzijnssector aan te pakken, hebben opleidingsinstituten in Amsterdam samen met lokale zorginstellingen en de gemeente Amsterdam een oriëntatieprogramma ontwikkeld. Het doel is Amsterdamse zij-instromers van 23 jaar of ouder om te scholen voor werk in de zorg en of welzijn. Het programma kost normaal €1800, maar wordt nu gratis ter beschikking gesteld.

Verzekerd van baan

Zij-instromers maken tijdens het tien weken durende programma kennis met verschillende carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden. De cursisten worden gekoppeld aan de vacatures in de sector en zijn vervolgens verzekerd van een betaalde baan.

Alle aanmelders krijgen kans

Door het grote aantal aanmeldingen is er ondanks de opschaling een wachtlijst voor deelname aan het programma. De initiatiefnemers van het programma Zorg & Welzijn hebben besloten het programma te verlengen om alle aanmelders de kans te geven het programma te volgen.

Oplossen deel personeelstekort

Projectleider Helena Schuengel: “Op deze manier kunnen we een significante bijdrage leveren aan het oplossen van de tekorten in de sector. In groot Amsterdam zijn 2.500 openstaande vacatures in de zorgsector. Als al onze cursisten na afloop van het oriëntatieprogramma kiezen voor een baan in de zorg lossen wij een heel groot deel van het personeelstekort op. Aan ons de taak om de perfecte match te maken en uitval te beperken.”

Spiegel voorhouden

Schuengel is totaal anders gaan denken over het bereiken van de doelgroep. “De meest waardevolle les is dat wanneer je specifieke doelgroepen wilt bereiken, je hun taal moet spreken. Mensen zijn vaak op zoek naar hun eigen talenten, voor sommigen is dit een grote uitdaging. Wij bieden een spiegel waardoor cursisten kunnen ontdekken wat voor baan bij hen past, en dat spreekt aan. We willen dit programma samen met de juiste partners nationaal uitrollen.”