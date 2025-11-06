Skipr

Wetenschappers beïnvloeden obesitasdebat met ’overdreven’ cijfers

,

In een manifest dat acht gezondheidseconomen afgelopen mei overhandigden aan toenmalig staatssecretaris Vincent Karremans, pleiten ze voor meer maatregelen tegen obesitas, waaronder het eerder behandelen van mensen met overgewicht.

Drie van de ondertekenaars verzwijgen in het manifest dat ze naast hun aanstelling aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), werkzaamheden verrichten voor een fabrikant van afslankmedicatie. “Dat is een schending van de gedragscode wetenschappelijke integriteit”, zegt Lex Bouter, emeritus-hoogleraar methodologie en integriteit tegen Zembla. Het UMCG erkent dat er sprake is van belangenverstrengeling.

Partnerschap Overgewicht Nederland

De acht gezondheidseconomen verwijzen in hun manifest naar een studie van de Universiteit Maastricht en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) waaruit zou blijken dat overgewicht de Nederlandse samenleving 79 miljard euro per jaar kost. Maar volgens hoogleraar gezondheidseconomie Jochen Mierau is dit bedrag ‘een grote overschatting’ en vertoont de Maastrichtse studie een belangrijke tekortkoming: er is geen vergelijking gemaakt met de zorgkosten en het verzuim van mensen zónder obesitas. (ANP)

Meer over:Onderzoek en wetenschapPreventie

