‘Wijkverpleging duikt door corona in rode cijfers’

Zorgaanbieders in de wijkverpleging staat het water aan de lippen. Ze wachten nog steeds op compensatie van de coronakosten, terwijl het extreem hoge ziekteverzuim in 2022 tot extra uitgaven leidt. Zorgaanbieders uit Noordoost-Brabant sturen 9 mei een brandbrief aan koepelorganisatie ActiZ.

Voor aanbieders van wijkverpleging is 2022 dramatisch slecht begonnen. Het ziekteverzuim was hoger dan ooit. Met gemiddeld circa 13,5 procent was het verzuim de hoogste piek van de coronacrisis. Om toch voldoende zorg te leveren, moeten zorgverleners een groot beroep doen op personeel niet in loondienst (PNIL). Ook doet het eigen personeel in dienst een stapje extra.

Wijkverpleging in rode cijfers

Die extra kosten krijgen zorgaanbieders echter niet vergoed. Daardoor lijden ze maandelijks een fors verlies. Elke maand zijn de uitgaven voor de wijkverpleging groter dan de inkomsten. De wijkverpleging is voor de meeste zorgaanbieders een verlieslatende activiteit.

Compensatie coronakosten wijkverpleging

Daar komt bij dat de compensatie voor de kosten van de coronacrisis sowieso te wensen overlaat in de wijkverpleging. Voor de jaren 2020 en 2021 waren er specifieke coronacompensatieregelingen voor de wijkverpleging. Maar de afwikkeling over die jaren is nog steeds niet afgerond. Dus zorgaanbieders wachten nog steeds op hun geld.

Geen compensatieregeling 2022 wijkverpleging

Voor 2022 bestaat er voor de wijkverpleging zelfs nog geen enkele coronacompensatieregeling. In andere sectoren is dat wel geregeld. Zorgaanbieders in de wijkverpleging tasten dus in het duister of ze de extra kosten van de dramatische start van 2022 wel gecompenseerd krijgen.

Interen op eigen vermogen

Zorgaanbieders in de wijkverpleging teren momenteel in op hun vermogen. Ze hebben wel de extra uitgaven door de coronacrisis, maar wachten nog steeds op compensatie. Ook doen ze een beroep op inkomsten uit de Wlz en de Wmo om de verliezen op de wijkverpleging (die onder de Zvw valt) op te vangen. Voor aanbieders die relatief veel wijkverpleging doen, gaat die vlieger echte maar deels op.

Brandbrief aan ActiZ

Een groep van twaalf grote zorgaanbieders uit Noordoost-Brabant heeft daarom op 9 mei een brandbrief gestuurd aan koepelorganisatie ActiZ. Ze vinden dat er onvoldoende urgentie is bij zorgverzekeraars om de problemen op te lossen. Samen hebben de organisatie een omzet van ruim één miljard euro.

Noordoost-Brabant protesteert

“We verwachten dat zorgverzekeraars snel over de brug komen”, zegt Jef Mol, voorzitter raad van bestuur van Santé Partners. Hij voert het woord namens de andere zorgaanbieders. Dat zijn ’t Heem, Sint Anna, Annenborch, Sint Jozefoord, BrabantZorg, Van Neynsel, Laverhof, Vivent, Mijzo, Vughterstede, Pantein en Zorggroep Elde Maasduinen.

