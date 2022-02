Zorgthuisnl maakt bezwaar tegen coronaregeling 2021 wijkverpleging

Zorgthuisnl maakt bezwaar tegen de coronaregeling 2021 voor de wijkverpleging zoals die vorige week is gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland. Op hoofdlijnen leek de branchevereniging eerder nog akkoord te zijn, maar volgens Zorgthuisnl blijkt nu pas dat aanbieders met een omzet van tussen de 1 en 10 miljoen euro niet in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrageregeling.

“Het wegvallen van de regeling treft juist dié aanbieders, die de compensatieregelingen het meest hard nodig hebben”, aldus Zorgthuisnl in een brief. “Wij trekken hieruit de conclusie dat deze groep zorgaanbieders aan hun lot wordt overgelaten en zichzelf maar moet zien te redden. Het betreft zorgaanbieders die zich genoodzaakt zagen hun zorgverlening af te schalen door een hoge uitval van zorgmedewerkers, veroorzaakt door corona besmettingen en quarantaine verplichtingen.”

Continuïteit in gevaar

In een eerder gepubliceerde brief schrijft Zorgverzekeraars Nederland dat zorgaanbieders waar de continuïteit in gevaar komt dit kunnen bespreken met de zorgverzekeraar. Zorgthuisnl zegt dit onvoldoende te vinden. “In dit gesprek is echter voor de zorgverzekeraars leidend of zij deze partijen nodig hebben om aan hun zorgplicht te voldoen”, schrijft Zorgthuisnl. Volgens de brancheorganisatie lijkt de regeling te worden ingezet als instrument om het aantal zorgaanbieders te verminderen.

Juristen

“Wij zullen nauwlettend volgen hoe de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verlopen. Van zorgverzekeraars verwachten wij een welwillende en proactieve houding in deze. Daarnaast hebben wij onze juristen verzocht om dit vraagstuk te beoordelen en zonodig leden te steunen als een rechtsgang aan de orde komt.”