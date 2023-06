Wiko Vlasblom volgt per 3 oktober Godfried Verkerk op als bestuurder van Vivium Zorggroep. Verkerk bereikt in augustus de pensioengerechtigde leeftijd en zal daarom na ruim 24 jaren dienstverband bij Vivium de organisatie verlaten.

Vlasblom komt over van Attent Zorg en Behandeling. Hij startte zijn carrière bij Ernst & Young als accountant en was daarna onder meer actief bij Yacht en het Royal Tropical Institute. Eerder was hij ook directeur opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Vivium Zorggroep is een ouderenzorgorganisatie in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid met een kleine drieduizend medewerkers