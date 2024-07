Wilhelmina Ziekenhuis en Dokter Drenthe trots op goedgekeurd transformatieplan

Dat betekent dat er de komende twee jaar ruim 2 miljoen euro IZA-geld beschikbaar komt voor het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten.

Digitale zorg

WZA en Dokter Drenthe richten zich op meer digitale zorg, intensivering van de samenwerking tussen de eerste- en tweede lijn en meer regie bij de patiënt. Hans Mulder, raad van bestuur van het WZA: “Het is een lang proces geweest om dit plan er doorheen te krijgen. Wat ik zo mooi vind, is dat we samen met Dokter Drenthe het lef hebben gehad om alvast te beginnen met de uitvoering.” Ron Wissink, voorzitter raad van bestuur van Dokter Drenthe: “Fantastisch dat het plan is goedgekeurd. Want om de toekomst van de huisartsen- en ziekenhuiszorg veilig te stellen, hebben we een gezamenlijke aanpak nodig.”

Hart voor Elkaar

Hart voor Elkaar draagt bij aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord, door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van nieuwe en al bestaande digitale middelen, zoals telemonitoring, thuismeten of digitale consulten. Binnen het programma wordt getest wat werkt, worden de randvoorwaarden ingevuld voor opschaling en worden succesvolle zorgconcepten vervolgens gestructureerd en breed geïmplementeerd. In eerste instantie binnen de cardiologische zorgpaden. De bedoeling is intensievere samenwerking tussen de eerste- en tweede lijn.

Boezemfibrilleren

Huisarts Bert Barla is binnen Hart voor Elkaar betrokken bij de werkgroep die bekijkt of het mogelijk is om patiënten met boezemfibrilleren minder vaak door te verwijzen naar de cardioloog. “We vragen dan bijvoorbeeld wel een echo aan, maar laten de cardioloog via digitale consultatie meekijken en adviseren. Zo blijven wij als huisarts hoofdbehandelaar en krijgt de patiënt zorg dichtbij huis.” Met dit plan brengen de medici het vak naar eigen zeggen meer terug naar de professionele inhoud. Wissink: “We praten niet alleen, maar komen werkenderwijs verder.”