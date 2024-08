Wmo-indicaties zonder einddatum in Winterswijk

Het gaat om mensen die geen perspectief hebben op het verbeteren van de situaties waar zij in zitten. De bedoeling is om deze groep meer rust, vertrouwen en duidelijkheid te geven.

Gemeente beoordeelt

Een Wmo-indicatie had tot vrij recent een einddatum. Omdat dit er nu niet meer is voor deze groep mensen, hoeft een aanvraag niet steeds weer ingediend te worden. De gemeente beoordeelt bij elke nieuwe aanvraag of een indicatie voor onbepaalde tijd mogelijk is, ongeacht of het gaat om zorg in natura of een pgb. Indicaties voor bepaalde tijd blijven bestaan, bijvoorbeeld bij tijdelijke ondersteuning of als toekomstige aanpassingen nodig zijn.

Minder lasten

Het herhaaldelijk aanvragen werd voor veel inwoners als ‘belastend en confronterend’ gezien. “Bovendien hebben inwoners en hun naasten zo minder administratieve lasten. In veel gevallen hoeven zij niet meer een nieuwe aanvraag te doen”, laat Wmo-wethouder Sylvia Fleuren weten. De gemeente blijft de ondersteuning volgen, zegt zij. Ze houden contact, bijvoorbeeld via een telefoongesprek, om te checken of de ondersteuning nog aansluit bij de behoeften.