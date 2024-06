WZA gaat patiënten digitaal begeleiden rond operatie

Vanaf juni 2024 vullen patiënten vóór de operatie een digitale pre-operatieve screeningslijst in via E-POS (Elektronische Pre-Operatieve Screening). Dit systeem ondersteunt de anesthesioloog bij het beoordelen van de gezondheidstoestand en het goedkeuren van de operatie. “Patiënten met milde aandoeningen hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een persoonlijk gesprek met de anesthesioloog of afdelingsverpleegkundige. Op basis van de digitale vragenlijst kan het systeem adviseren of aanvullend onderzoek nodig is”, stelt het WZA.

Thuismeetprogramma Nazorg na Dagopname

Na de ingreep start elke volwassen patiënt, die onder narcose is geopereerd of een ruggenprik of zenuwblokkade heeft gehad, met het thuismeetprogramma ‘Nazorg na Dagopname’. Via de Thuismeten-app vullen patiënten gedurende de eerste week na de ingreep een pijnscore in en geven ze aan hoe misselijk ze zijn. Medisch servicecentrum Altide monitort de signalen die binnenkomen en geeft zo nodig adviezen.

De app biedt ook informatie over verschillende onderwerpen, zoals de werking van pijnstillers en adviezen bij misselijkheid. “Omdat deze patiënten dezelfde dag naar huis gaan, is het van groot belang om te evalueren of de voorgeschreven pijnstillers effectief zijn. De anesthesiologen zullen de gegevens uit dit programma gebruiken om het pijnbeleid voor de patiënt verder te optimaliseren en verspilling van medicijnen te voorkomen”, aldus het ziekenhuis.

Later dit jaar kunnen patiënten ook voor de ingreep hun medicijnen controleren via het patiëntenportaal van het WZA.