Xpert Clinics neemt Parkwegkliniek Sommer over

Parkwegkliniek Sommer heeft zich aangesloten bij Xpert Clinics. De kliniek, gevestigd in Maastricht, heeft een multidisciplinair zorgaanbod bestaande uit dermatologie, plastische chirurgie, gynaecologie en urologie.

Met de overname van Parkwegkliniek Sommer breidt Xpert Clinics uit in nieuwe zorgdisciplines. Ook heeft de Xpert Clinics in Zuid-Limburg nog geen positie heeft, waarmee de uitbreiding ook van geografische waarde is. De Parkwegkliniek Sommer gaat verder op dezelfde locatie met dezelfde medewerkers.

Doorontwikkelen

De aansluiting van Parkwegkliniek Sommer bij Xpert Clinics biedt de kliniek in Maastricht de mogelijkheid om onder de vleugels van Xpert Clinics de huidige marktpositie verder uit te bouwen en de groeipotentie in de regio te realiseren.

“Met de overname van Parkwegkliniek Sommer kan Xpert Clinics zich doorontwikkelen als zorgaanbieder in nieuwe zorgpaden welke goed buiten het ziekenhuis kunnen worden georganiseerd. Daarnaast past deze overname in de strategie om nationale dekking te realiseren in Nederland,” aldus Ward Bijlsma, medisch directeur bij Equipe Zorgbedrijven.

Eigenaar Anja Sommer: “Om de kliniek naar de volgende groeifase te brengen is het voor de kliniek goed om aan te sluiten bij een grotere, gerenommeerde partij die kwalitatief hoogwaardige zorg levert. Ik ben ervan overtuigd dat deze stap goed is voor de patiënten en de medewerkers van Parkwegkliniek Sommer”. Sommer blijft de komende jaren betrokken bij de verdere uitrol van Parkwegkliniek Sommer in een operationele rol.

Samenwerking

Xpert Clinics, onderdeel van Equipe Zorgbedrijven, is de grootste aanbieder van hand- en polszorg in Nederland en een van de grootste aanbieders van orthopedie. Tevens levert Xpert Clinics verzekerde zorg op het gebied van oogzorg en proctologie.

Parkwegkliniek Sommer is in 2013 opgericht door Anja Sommer en levert laagcomplexe verzekerde zorg op het gebied van dermatologie, plastische chirurgie, gynaecologie en urologie. De kliniek levert voornamelijk zorg aan patiënten uit Limburg en grensgebieden in Duitsland en België.