Zeer zeldzame eeneiige vierling geboren in Máxima MC

In het Máxima MC is een eeneiige vierling geboren. Dat meldt het Brabantse ziekenhuis. De geboorte van een eeneiige vierling, die uit een natuurlijke zwangerschap ontstond, is volgens het ziekenhuis erg zeldzaam en speciaal.

Het gaat om vier jongens, die met 29 weken ter wereld kwamen. Ze heten Adam, Amir, Hassan en Hussein. Volgens de vader van de vier gaat het goed met de kinderen. Het gezin komt oorspronkelijk uit Gambia en woont sinds ruim een jaar in Nederland. Ze hebben ook nog een dochtertje.

Groot team

Tijdens de keizersnede stond er volgens het Máxima MC een groot team klaar aan de operatietafel met gynaecologen, het anesthesieteam en de operatieassistenten. Ook was er voor elke baby een speciaal team aanwezig met daarin een arts en verpleegkundige.

Operatiekamer aangepast

Voor de speciale geboorte moest de operatiekamer worden aangepast. Die is normaal gesproken ingericht voor maximaal drie baby’s. Dankzij de goede voorbereiding verliep alles “als een geoliede machine”, aldus gynaecoloog Bloeme van der Knoop.

Volgens Omroep Brabant gebeurde de geboorte vorige maand al, maar bracht het ziekenhuis het nieuws vandaag pas naar buiten. (ANP)