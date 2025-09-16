Skipr

Zeeuwse ziekenhuizen herverdelen zorgaanbod

,

De twee Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam gaan verder samenwerken. De besturen van beide ziekenhuizen hebben een voorgenomen besluit genomen over het anders organiseren van de Zeeuwse ziekenhuiszorg.

De twee Zeeuwse ziekenhuizen hebben uitgesproken de spoedeisende hulp, geboortezorg, Intensive Care en het Cardiologisch Interventie Centrum in Terneuzen bij ZorgSaam te willen behouden en versterken.

Chirurgie-robot

ZorgSaam en Adrz hebben, met steun van CZ, het voorgenomen besluit genomen om nierkankeroperaties en een chirurgie-robot, die gezamenlijk wordt aangekocht, bij het Adrz te zetten. Voor- en nazorg blijven op alle locaties. Borstkankeroperaties gaan naar ZorgSaam.

De cardiologische zorg in Zeeland wordt gezamenlijk vormgegeven. Het Cardiologisch Interventie Centrum bij ZorgSaam wordt verstevigd door dotterbehandelingen van Adrz naar ZorgSaam door te verwijzen.

De neurologische zorg wordt ook samen gedaan. “Uitgangspunt is het waarborgen van alle neurologische zorg, dus ook de acute 24-uurs zorg voor heel Zeeland”, zo staat in het gezamenlijke persbericht. 

Andere volumenormen

De herverdeling van zorg is een direct gevolg van veranderende volumenormen en ‘de noodzaak om acute medische zorg goed te organiseren’, aldus ZorgSaam en Adrz.

Joep de Groot, raad van bestuur CZ: “CZ wil goede en bereikbare zorg in Zeeland houden. Dat is alleen mogelijk wanneer de ziekenhuizen samenwerken. Met het belang van de patiënt voorop is er lef getoond en zijn persoonlijke belangen opzijgezet. Daardoor ligt er nu dit totaalpakket.”

