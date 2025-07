Zicht op impactvolle algoritmes binnen VWS-organisaties ontbreekt

Er is nog geen openheid van zaken over de algoritmes die het ministerie van VWS en aanverwante organisaties inzetten. Het streven is om daar eind dit jaar een stap verder mee te zijn, schrijft demissionair minister Daniëlle Jansen in een Kamerbrief. Met name de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) hebben nog werk te verzetten om de doelen te halen, blijkt daaruit.

“De inventarisatie en publicatie van categorie A algoritmes is voor alle VWS-organisaties afgerond”, schrijft demissionair minister Daniëlle Jansen in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik stuur er aanvullend op aan dat de inventarisatie voor categorie B (impactvolle algoritmes) voor alle VWS-organisaties eind 2025 is afgerond.” Als daaruit naar voren komt dat zij impactvolle algoritmes in gebruik hebben, is het de bedoeling dat er eind dit jaar minimaal één is gepubliceerd in het algoritmeregister. De overige algoritmes moeten dan in 2026 volgen.

In een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer meldt demissionair minister Daniëlle Jansen dat het kerndepartement geen gebruik maakt van hoog risico-algoritmes, die categorie A vormen. Wel zijn er inmiddels vier algoritmes uit categorie C (maatschappelijk relevant) toegevoegd aan het register. Die komen onder meer voort uit werk van de Gezondheidsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Nederlandse Sportraad.

Koplopers CIZ en CIBG

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de inventarisatie inmiddels afgerond. Het gebruikte Zorgprofiel-algoritme is geclassificeerd als impactvol (categorie B) en al opgenomen in het register. Ook het CIBG, verantwoordelijk voor onder meer het BIG-register, is klaar met de analyse. Daaruit blijkt dat het enige relevante algoritme — het Selectiemodel BIG herregistratie — al gepubliceerd is.

NZa moet nog publiceren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zes algoritmes geïdentificeerd die onder categorie B vallen. Een daarvan betreft het algoritme voor zorgvraagtypering, dat eerder onder vuur lag vanwege een rechtszaak. Een coalitie met de naam Vertrouwen in de ggz vocht bij de rechter aan dat gegevens met de NZa gedeeld zouden worden, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest. Geen van deze algoritmes is op dit moment al gepubliceerd. De NZa geeft aan dit voor het einde van het jaar alsnog te doen.

IGJ en ZiNL lopen achter

Bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) is de inventarisatie van hoog risico-algoritmes afgerond. Resultaat: geen algoritmes in categorie A. De inventarisatie van impactvolle algoritmes (categorie B) is nog in volle gang. Publicatie volgt als er relevante algoritmes worden aangetroffen uiterlijk in 2026, meldt Jansen.

Ook het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft de situatie nog niet in kaart gebracht. Hoewel eind 2024 is vastgesteld dat er geen algoritmes in categorie A worden gebruikt, moet de inventarisatie naar impactvolle algoritmes zelfs nog starten. Het lijkt erop dat er geen algoritmes uit deze categorie worden gebruikt, maar nader onderzoek moet dat uitwijzen. Of dat tijdig lukt, is nog de vraag. “Het uitvoeren van een dergelijke inventarisatie vereist een aanzienlijke inspanning”, schrijft Jansen in haar brief.