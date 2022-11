Ziekenhuis en huisartsenpost integreren spoedzorg

Noordwest Ziekenhuisgroep en huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland gaan samenwerken. Dat is onderdeel van de realisatie van een ‘spoedplein’ in Den Helder.

Het spoedplein opent voorjaar 2023. Op het spoedplein zijn de spoedeisende hulp van Noordwest en de huisartsenpost van HKN volledig geïntegreerd. Zo wordt er gezamenlijk gebruikgemaakt van ruimtes, ICT en middelen, zoals medicatie.

Eén aanmeldbalie

Ook werkprocessen zijn geïntegreerd. Zo vindt de triage van patiënten straks bij één aanmeldbalie plaats, waarna zij een SEH-arts of een huisarts zien. Ook is er mogelijkheid voor laagdrempelig overleg tussen SEH-artsen en huisartsen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over deze gezamenlijke aanpak.

Afdeling acute zorg

De ambitie is een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Eerder opende Noordwest in dit kader de afdeling acute zorg, met onder andere de spoedeisende hulp, observatorium en medium care.