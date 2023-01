Ziekenhuis Rijnstate en HAN gaan intensiever samenwerken

Ziekenhuis Rijnstate en de Hogeschool van Arnhem (HAN University of Applied Sciences) gaan intensiever samenwerken. Ze hebben op 9 januari 2023 een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan over structurele samenwerking op het gebied van opleiden en onderzoek.

Met deze overeenkomst spelen de partijen naar eigen zeggen in op de grote uitdagingen in de zorgsector. De gezondheidszorg kampt met veel uitstroom onder zorgprofessionals, en tegelijkertijd neemt door vergrijzing de vraag naar zorg in de komende jaren juist toe. Om die ontwikkelingen goed op te vangen, gaan Rijnstate en de HAN het opleiden van zorgprofessionals meer verweven met de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. En gaan ze samen meer werk maken van zorginnovatie.

Rijnstate en HAN

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat Rijnstate en de HAN het theoretisch onderwijs en het praktijkonderwijs meer zullen samenbrengen. Ook willen de partijen gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uitvoeren, en dit zo organiseren dat de onderzoeksresultaten direct gebruikt kunnen worden in de dagelijkse gezondheidszorg.

Stages en zij-instromers

In de overeenkomst staat ook dat Rijnstate en de HAN meer stageplekken en mogelijkheden voor zij-instromers willen creëren. Leren, onderzoeken en innoveren worden meer deel van het dagelijks werk. Dat maakt de overgang van student naar professional kleiner, en biedt meer ruimte aan vernieuwing op de werkvloer.

Rijnstate-bestuurder Hans Schoo

“De samenwerking is het mooie resultaat van overleg tussen de HAN en ons ziekenhuis. We kunnen elkaar versterken. Dat moet ook, want de personele uitdagingen zijn groot. Door deze samenwerking verwacht ik dat we deze uitdaging beter aankunnen. We kijken echt uit naar de eerste resultaten”, zegt Rijnstate-bestuurder Hans Schoo, die de overeenkomst ondertekende namens het ziekenhuis. Schoo benadrukt dat de Verpleegkundige Staf Raad van Rijnstate een prominente rol heeft gespeeld bij de invulling van de samenwerking.

HAN-bestuurder Christine de Vries

Namens de HAN ondertekende Christine de Vries, directeur van de Academie Gezondheid en Vitaliteit. De Vries: “Met deze vergaande samenwerking integreren we onderwijs, praktijk en onderzoek binnen de HAN en Rijnstate. We versterken elkaar in synergie: samen bereiken we meer dan los van elkaar.”